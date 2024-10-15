Брак с женщиной-инвалидом за 10 тысяч долларов: одесские правоохранители задержали организатора “схемы”

Фигурант уведомлен о подозрении, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Одесские полицейские задержали организатора незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. "Клиенты" платили по 10 тысяч долларов за брак с женщиной-инвалидом.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований.

Подробности

Как отмечается, противоправной деятельностью занимался 32-летний уроженец Закарпатской области, длительное время проживавший в Одессе. Разоблачили дельца следователи Одесского районного управления полиции № 1 совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Одесской области ДСР НПУ”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник подыскал среди одесситов военнообязанного "клиента" и предложил ему заключить фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность. Больная жена для 29-летнего жениха была возможностью беспрепятственно уехать с ней в другую страну.

“За женитьбу на незнакомке горожан должен был оплатить 10 тысяч долларов. Когда жених собрал соответствующую сумму, фигурант сообщил ему, что за деньгами придет незнакомый в его делах товарищ, и назначил обеим встречу в Киевском районе города. А как только злоумышленник получил от товарища переданы ему 5000 долларов, полицейские его задержали”, — сообщили правоохранители.

Фигуранту сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 миллион 59 тысяч 800 гривен.

Ранее в Одесской области пограничники задержали грузовик с уклонителями. Так, в прицепе обнаружили 41 человек, пытавшихся доехать до границы.

Читайте также: