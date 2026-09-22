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- Украина
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Брак в «Дії» стал доступным для новой категории украинцев: кто еще сможет жениться дистанционно
Сервис Брак онлайн в Действии стал доступным для вдов и вдовцев. Минцифры цифровизировали процесс подачи заявления для людей, которые потеряли супругов и решили создать новую семью, полностью убрав бумажную бюрократию.
В Украине расширили функционал сервиса Брак онлайн в приложении Действие. Теперь подать заявление и зарегистрировать новый брак дистанционно могут граждане, ранее потерявшие мужа или жену, а теперь решили создать новую семью.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Раньше в такой ситуации подать заявление о регистрации новых отношений можно было только офлайн — во время личного визита в отдел ДРАЦС. Теперь процедура полностью переведена в цифровой формат.
Отмечается, что если у ДРАЦС есть актовая запись о смерти второго супруга, «Дія» автоматически проверит эту информацию и откроет возможность подать заявление и жениться онлайн с новым избранником или избранницей.
«Меньше бумажных преград в важный момент жизни. Больше возможностей начинать новую историю», — добавили в Минцифре.
Ранее мы писали, что украинцы могут расторгнуть брак в «Дії», не посещая ДРАЦС.