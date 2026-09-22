ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Брак в «Дії» стал доступным для новой категории украинцев: кто еще сможет жениться дистанционно

Сервис Брак онлайн в Действии стал доступным для вдов и вдовцев. Минцифры цифровизировали процесс подачи заявления для людей, которые потеряли супругов и решили создать новую семью, полностью убрав бумажную бюрократию.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Брак онлайн в «Дії» стал доступен для вдов и вдовцев

Брак онлайн в «Дії» стал доступен для вдов и вдовцев

В Украине расширили функционал сервиса Брак онлайн в приложении Действие. Теперь подать заявление и зарегистрировать новый брак дистанционно могут граждане, ранее потерявшие мужа или жену, а теперь решили создать новую семью.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Раньше в такой ситуации подать заявление о регистрации новых отношений можно было только офлайн — во время личного визита в отдел ДРАЦС. Теперь процедура полностью переведена в цифровой формат.

Отмечается, что если у ДРАЦС есть актовая запись о смерти второго супруга, «Дія» автоматически проверит эту информацию и откроет возможность подать заявление и жениться онлайн с новым избранником или избранницей.

«Меньше бумажных преград в важный момент жизни. Больше возможностей начинать новую историю», — добавили в Минцифре.

Ранее мы писали, что украинцы могут расторгнуть брак в «Дії», не посещая ДРАЦС.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie