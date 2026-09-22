Брак в «Дії» стал доступным для новой категории украинцев: кто еще сможет жениться дистанционно

Брак онлайн в «Дії» стал доступен для вдов и вдовцев

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В Украине расширили функционал сервиса Брак онлайн в приложении Действие. Теперь подать заявление и зарегистрировать новый брак дистанционно могут граждане, ранее потерявшие мужа или жену, а теперь решили создать новую семью.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Раньше в такой ситуации подать заявление о регистрации новых отношений можно было только офлайн — во время личного визита в отдел ДРАЦС. Теперь процедура полностью переведена в цифровой формат.

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Отмечается, что если у ДРАЦС есть актовая запись о смерти второго супруга, «Дія» автоматически проверит эту информацию и откроет возможность подать заявление и жениться онлайн с новым избранником или избранницей.

«Меньше бумажных преград в важный момент жизни. Больше возможностей начинать новую историю», — добавили в Минцифре.

Ранее мы писали, что украинцы могут расторгнуть брак в «Дії», не посещая ДРАЦС.

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