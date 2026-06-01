Браки несовершеннолетних: какие области вошли в лидеры по количеству разрешений на женитьбу
Опендатабот назвал регионы-лидеры по подростковым бракам.
В Украине в 98% случаев суд разрешает брак несовершеннолетних. Подавляющее большинство из них женится из-за беременности
Об этом стало известно с платформы для работы с открытыми данными Опендатабота.
Согласно данным в сообщении, украинские суды за последние пять лет приняли примерно 2 874 решения о браке несовершеннолетних.
Отмечается, что, хотя тема детских браков часто вызывает острые дискуссии, украинские суды в 98% случаев становятся на сторону заявителей: отказали только в 48 случаях.
Рекордное количество решений было принято в 2021 году — 790. С тех пор количество постепенно уменьшается: в 2022 году суды рассмотрели 641 дело, а в 2025 — 356. В этом году уже есть 92 решения.
Региональные лидеры
Больше судов из-за брака несовершеннолетних зафиксировано на Львовщине — 240 случаев. Далее следуют Винницкая область со 187 решениями и Днепропетровщина — с 175. По 164 решения имеют Ровенщина и Волынь.
Менее всего таких дел за последние 5 лет было в Луганской области — 12 решений. В Херсонской области суды рассматривали возможность жениться несовершеннолетним 23 раза, в Киеве — 42, а в Донецкой области — 45.
Главные причины: почему суд говорит да
В более чем 72% дел главным аргументом, по которому суды позволяют несовершеннолетним жениться, остается беременность — 2 025 решений. Еще в четверти случаев суды объясняли разрешение «соответствием общим интересам» заявителей — 704 решения. Наличие общего ребенка стало причиной разрешения в 97 случаях.
Причины отказов тоже достаточно типичны. В трех из четырех случаев суды считали, что заявители не доказали, почему брак отвечает их интересам — 36 решений.
Еще 7 дел закрыли из-за отсутствия предмета спора. В 5 случаях было отказано из-за того, что заявитель или заявительница не достигли 16-летнего возраста. Именно с этого возраста украинское законодательство разрешает обращаться в суд за правом на брак.
Также Опендатабот напоминает, что в Украине продолжаются активные дискуссии вокруг нового Гражданского кодекса. В частности, в начальной редакции законопроекта предусматривалась норма, позволявшая заключать брак с 14 лет по решению суда — в случае беременности или рождения ребенка.
Это положение вызвало значительный общественный резонанс и критику из-за возможного нарушения прав детей, поэтому впоследствии он был изъят из текста законопроекта.
