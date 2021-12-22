Браконьер убил двух косуль в природном заповеднике в Хмельницкой области: фото

Злоумышленник застрелил двух животных из охотничьего карабина.
В Хмельницкой области браконьер убил двух косуль на территории Национального природного парка "Подольские Товтры".
Как рассказали в полиции области, злоумышленник специально вышел на охоту ночью, чтобы остаться незамеченным и охотился на две косули. Однако его обнаружил местный егерь и вызвал на место сотрудников полиции.
"Сегодня, 22 декабря, около 02:00 часов ночи на линию "102" поступило сообщение от егеря из Чемеровецкого района. Мужчина сообщил, что во время обхода территории на краю леса возле села Романовка он обнаружил браконьера", — говорится в сообщении.
Как выяснилось, 56-летний житель г. Дунаевцы с охотничьего карабина на территории, входящей в Национальный природный парк "Подольские Товтры", застрелил двух косуль.
На место происшествия выехали полицейские, оружие и незаконно убитую дичь полиция изъяла.
По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 (Незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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