Браконьеры убили огромную краснокнижную белугу в Одесской области: фото, видео

За такое преступление грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.

В Одесской области поймали двух браконьеров, которые убили и перевозили занесенную в Красную книгу белугу весом в 125 кг.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Согласно сообщению, браконьеры были задержаны полицией и пограничниками недалеко от города Вилково на реке Дунай. В лодке мужчины везли убитую белугу, занесенную в Красную книгу. Рыба была весом 110 кг и имела еще около 14 кг черной икры.

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Правоохранители внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред.

В рамках дела определена судебно-экологическая экспертиза, которая должна установить точный размер причиненного государству ущерба.

После проведения необходимых следственных действий и заключения эксперта правоохранители будут решать вопрос об уведомлении задержанных о подозрении. За такое преступление грозит штраф в размере от 17000 до 51000 грн или до трех лет ограничения свободы.

Браконьеры убили огромную белугу в Дунае на Одесчине/Скриншот

Браконьеры убили 125-килограммовую краснокнижную белугу в Одесской области

Напомним, по словам экспертов, после подрыва россиянами Каховской ГЭС загрязнена экосистема, уничтожено биоразнообразие устьевого региона внизу Днепра, а водохранилища больше не существует. Последствия эко-катастрофы еще будут проявляться не один год.

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