Брал деньги за бесплатные операции: в Одессе будут судить кардиохирурга, который наживался на беде пациентов

Брал деньги за бесплатные операции: в Одессе будут судить кардиохирурга, который наживался на беде пациентов

За операцию на сердце врач брал 11 тысяч долларов.

В Одессе будут судить врача-кардиохирурга, который незаконно обогащался за счет пациентов. Медик брал деньги за операции, которые являются бесплатными.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заведующего отделением кардиохирургии одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Так, в мае этого года медика задержали, когда он получил 11 тысяч долларов США с пациента. В такую сумму кардиохирург оценил проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты.

"Стоит отметить, что такого рода операции по законодательству Украины должны проводиться бесплатно, приобретение протезов, клапанов, шунтов и т.д. осуществляются за бюджетные средства. Сейчас обвиняемого уволили с занимаемой должности", — сообщили в прокуратуре.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Одесской областной больнице группа врачей организовала коррупционную схему. Медики брали с людей деньги за "бесплатные" операции, которые оплачивает государство.

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