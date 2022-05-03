Брал по 20 тысяч долларов: переселенец из Харькова отправлял мужчин за границу под видом волонтеров

Брал по 20 тысяч долларов: переселенец из Харькова отправлял мужчин за границу под видом волонтеров

На Закарпатье разоблачили организатора незаконной схемы переправки через границу мужчин призывного возраста. Им оказался переселенец из Харькова, решивший организовать незаконный бизнес на западе Украины.

Задержание нарушителя произвели работники Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией.

Об этом сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе ДБР.

Харьковчанин предлагал мужчинам фиктивные справки о непригодности к военной службе, а также переправку их через границу под видом волонтеров.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности к незаконному бизнесу работников военкоматов, врачей и пограничников.

"В частности, по оперативной информации, при содействии харьковского "бизнесмена" в одном из центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатской области мужчины якобы проходили военно-врачебную комиссию, которая признавала их непригодными к военной службе в военное время с одновременным исключением из военного учета", — говорится в сообщении.

За свои услуги организатор брал у "клиентов" по 20 тысяч долларов. Его поймали "на горячем" во время получения платы от очередного мужчины, который хотел сбежать за границу.

Государственное бюро расследований

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного 40 тысяч долларов США, оружие и патроны, мобильные телефоны, флеш-накопители и печати.

Продолжается досудебное расследование по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

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