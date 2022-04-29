Брал по 6 тысяч долларов с человека: житель Черновцов нелегально переправлял мужчин за границу

Брал по 6 тысяч долларов с человека: житель Черновцов нелегально переправлял мужчин за границу

На Буковине перекрыли канал незаконной переправки мужчин за границу.

Жителю Черновцов, который незаконно переправлял мужчин за границу, сообщили о подозрении.

Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, житель Черновцов, отвечавший за подбор, трудоустройство и оформление водителей на предприятие своего отца, в его отсутствие, подрабатывал трудовые договоры с мужчинами призывного возраста, что давало им право беспрепятственно уехать за границу", — говорится в сообщении.

За свои услуги черновчанин брал по 6 тысяч долларов с человека. По такой схеме за границу было переправлено более 10 человек призывного возраста.

Сейчас у предпринимателя, с которым были заключены фиктивные трудовые договоры на осуществление транспортных перевозок за границу, изъято 6 автомобилей ориентировочной стоимостью около 3 млн. грн. Решается вопрос об их аресте.

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