Брал по 6 тысяч долларов: жителя Львовщины задержали за переправку мужчин за границу (фото)

Брал по 6 тысяч долларов: жителя Львовщины задержали за переправку мужчин за границу (фото)

Житель Львовщины за 6 тысяч долларов обещал мужчинам призывного возраста переправить их через границу.

Во Львовской области задержан мужчина, который незаконно переправлял через границу лица призывного возраста. За свои услуги он брал 6 тыс. долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина организовал незаконное пересечение государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения. Свои услуги он оценил в 6 тысяч долларов США с человека. За это фигурант обещал помочь в беспрепятственном пересечении границы через официальные пункты пропуска.

Жителя Львовщины задержали и сообщили ему о подозрении в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу на период действия военного положения (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 200 тыс грн.

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