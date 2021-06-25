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Брала деньги за газ, но не всегда платила: в Тернопольской области почтальон обворовывала пенсионеров

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Брала деньги за газ, но не всегда платила: в Тернопольской области почтальон обворовывала пенсионеров

УНИАН

В содеянном почтальон созналась.

В Тернопольской области почтальон обворовывала пенсионеров, которые давали ей деньги для оплаты газа. В содеянном женщина призналась, но ресниц поступок не объясняет.

Об этом информирует полиции Тернопольской области.

Оказалось, что почтальон в течение нескольких месяцев обманывала местных жителей. Она брала у пенсионеров деньги за оплату услуг по газоснабжению. Однако деньги перечисляла не всегда, а раз в несколько месяцев.

О махинациях с платежами узнала одна из местных жительниц. О своих подозрениях она рассказала полицейским. Те, в свою очередь, выяснили, что жертвами почтальона стали пятеро пенсионеров. В целом она украла у пожилых людей почти 15 000 гривен.

В содеянном женщина призналась, но свой поступок не объясняет. Деньги пострадавшим она вернула.

Женщине инкриминируют ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве руководитель отделения банка украла более 60 000 долларов клиента.

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