Брала деньги за газ, но не всегда платила: в Тернопольской области почтальон обворовывала пенсионеров

В содеянном почтальон созналась.
В Тернопольской области почтальон обворовывала пенсионеров, которые давали ей деньги для оплаты газа. В содеянном женщина призналась, но ресниц поступок не объясняет.
Об этом информирует полиции Тернопольской области.
Оказалось, что почтальон в течение нескольких месяцев обманывала местных жителей. Она брала у пенсионеров деньги за оплату услуг по газоснабжению. Однако деньги перечисляла не всегда, а раз в несколько месяцев.
О махинациях с платежами узнала одна из местных жительниц. О своих подозрениях она рассказала полицейским. Те, в свою очередь, выяснили, что жертвами почтальона стали пятеро пенсионеров. В целом она украла у пожилых людей почти 15 000 гривен.
В содеянном женщина призналась, но свой поступок не объясняет. Деньги пострадавшим она вернула.
Женщине инкриминируют ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве руководитель отделения банка украла более 60 000 долларов клиента.