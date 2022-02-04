"Брала штурмом" больницу: под Харьковом косуля застряла в заборе

"Пленницу" освобождал персонал больницы.

В Харьковской области косуля пыталась перелезть через забор больницы и застряла. Животное в "заложниках" ограждения обнаружили работники медучреждения.

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Об этом сообщила в соцсети врач Лозовской больницы Юлия Шатунова.

Вчера, 3 февраля, на территории Лозовской центральной районной больницы обнаружили необычную гостю. В металлическом заборе больницы застряла косуля, которая, очевидно, искала себе еду и пыталась проскочить между прутьями забора, но неудачно.

"Утром и территории Лозовской ЦРБ работники больницы спасли жизнь косуле. Особое спасибо всем, кто участвовал в ее освобождении. Хорошо, когда люди небезразличны к братьям нашим меньшим", — написала врач.

Напомним, что в Республике Коми (Россия) местные жители спасли оленя, застрявшего в болоте и снегу по самые рога.

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