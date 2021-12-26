Брала все, что не так лежит: в Польше украинка на 100 тысяч злотых обворовала работодателя

Брала все, что не так лежит: в Польше украинка на 100 тысяч злотых обворовала работодателя

У женщины и ее сожителя отобрали паспорта и запретили выезд из Польши.

В Свебодзине в Польше "отличилась" 35-летняя украинка. Женщину задержала полиция за ее сноровку — работница обворовала на кругленькую сумму склад, на котором работала.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

Отмечается, что 35-летняя гражданка Украины обворовывала склад, а ее 33-летний сожитель хранил краденое.

В течение месяца заработчанка совершила несколько краж со склада, где работала и вынесла товара более 100 тысяч злотых (почти 670 тысяч гривен).

Женщина выносила из склада Amazon под одеждой ценные вещи: бижутерию и электронику. Воровку вычислили, в том числе благодаря камерам наблюдения на рабочем месте. Задержали ее "на горячем", когда она под одеждой снова пыталась вынести товар.

Дома у работницы склада обнаружили украденные вещи.

Женщине и ее сожительнице, также гражданину Украины, который помогал скрывать краденое, сообщили о подозрении. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Обоим по решению суда издали запрет на выезд из Польши, также у них изъяли паспорта.

Напомним, что Польше окружной суд в Познани оправдал гражданку Украины, которую обвиняли в убийстве сожителя.

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