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Брали деньги за упрощенное пересечение линии столкновения: на Запорожье разоблачили "дельцов"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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85
Время на прочтение
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Брали деньги за упрощенное пересечение линии столкновения: на Запорожье разоблачили "дельцов"

Фото: Офис генерального прокурора

Дельцы брали деньги граждан, заинтересованных пройти фильтрационные мероприятия по "упрощенной схеме".

На Запорожье сообщили о подозрении трем лицам, которые зарабатывали на организации беспрепятственного пересечения линии столкновения с оккупированными территориями.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Делок" решил обогатиться за счет гражданских лиц, которые должны были платить за беспрепятственное пересечение линии разграничения.

К реализации своего плана он привлек жену и знакомого. Они непосредственно занимались поиском граждан, заинтересованных пройти фильтрационные мероприятия по "упрощенной схеме".

"Граждане, в составе организованной преступной группы, получали неправомерную выгоду за влияние на принятие решения представителями территориальных органов власти о беспрепятственном прохождении лицами фильтрационных мероприятий", – говорится в сообщении.

Часть полученной подозреваемыми прибыли передавалась должностным лицам органов власти как взятка.

Внеочередное внесение пассажира в транспортное средство, включенное по списку в автоколонну для выезда на временно неподконтрольную территорию, стоило для одного человека в среднем 1000 долларов.

В общей сложности злоумышленники получили неправомерную выгоду на общую сумму 11200 долларов США и 40 тыс. грн.

© Офис Генерального прокурора
Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, что в Житомирской области разоблачили схему побега за границу уклонистов. Мужчины спешно женились и становились многодетными родителями. За каждого ребенка матерям дельцы обещали по 500 долларов.

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Дата публикации
Просмотры
85
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