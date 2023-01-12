Брали деньги за упрощенное пересечение линии столкновения: на Запорожье разоблачили "дельцов"

Дельцы брали деньги граждан, заинтересованных пройти фильтрационные мероприятия по "упрощенной схеме".
На Запорожье сообщили о подозрении трем лицам, которые зарабатывали на организации беспрепятственного пересечения линии столкновения с оккупированными территориями.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"Делок" решил обогатиться за счет гражданских лиц, которые должны были платить за беспрепятственное пересечение линии разграничения.
К реализации своего плана он привлек жену и знакомого. Они непосредственно занимались поиском граждан, заинтересованных пройти фильтрационные мероприятия по "упрощенной схеме".
"Граждане, в составе организованной преступной группы, получали неправомерную выгоду за влияние на принятие решения представителями территориальных органов власти о беспрепятственном прохождении лицами фильтрационных мероприятий", – говорится в сообщении.
Часть полученной подозреваемыми прибыли передавалась должностным лицам органов власти как взятка.
Внеочередное внесение пассажира в транспортное средство, включенное по списку в автоколонну для выезда на временно неподконтрольную территорию, стоило для одного человека в среднем 1000 долларов.
В общей сложности злоумышленники получили неправомерную выгоду на общую сумму 11200 долларов США и 40 тыс. грн.
Напомним, что в Житомирской области разоблачили схему побега за границу уклонистов. Мужчины спешно женились и становились многодетными родителями. За каждого ребенка матерям дельцы обещали по 500 долларов.
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