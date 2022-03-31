Брали по 2 тысячи долларов: трое военных в Хмельницком незаконно переправляли мужчин за границу

Брали по 2 тысячи долларов: трое военных в Хмельницком незаконно переправляли мужчин за границу

Одного из военных поймали "на горячем".

В Хмельницком ликвидировали схему переправки мужчин через границу. Работники ДБР задержали троих военных, которые помогали мужчинам призывного возраста уехать за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Преступную схему организовал военнослужащий одной из воинских частей Хмельницкого. Он привлек двух подчиненных. Они переправляли в Польшу мужчин призывного возраста под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для нужд воинской части. За свои "услуги" они потребовали от 2 тысяч долларов.

Сотрудники ДБР задокументировали несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков. Один из военных был задержан "на горячем", при получении части платы — 600 долларов. В ходе обыска в кабинете организатора схемы было найдено 140 тысяч гривен.

По этому факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество), ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении военным подозрения. Задержанным грозит до 5 лет тюремного заключения.

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