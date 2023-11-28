Браслеты «Азовсталь. Символ несгибаемости» получили главную премию Effie Awards Ukraine 2023

Украинская комиссия международной награды в области рекламно-маркетинговых коммуникаций Effie Awards назвала агенства и лучшие проекты в 2023 году. Главный приз премии получил проект «Азовсталь. Символ несокрушимости» – браслеты, изготовленные из стали Азовстали, которые были произведены в ограниченном количестве, и все средства от продажи которых – более 300 миллионов гривен – были направлены на «Армию дронов». сообщает metinvestholding.com.

Этот проект создало агентство Gres Todorchuk для фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы Метинвест. Идея возникла осенью 2022 года, на тот момент весь мир знал об «Азовстале» — последней крепости Мариуполя. Для каждого украинца название комбината стало символом мужества и несокрушимости защитников Украины.

Из последней довоенной партии стали комбинату «Азовсталь», предоставленной Группой Метинвест, изготовили 100 000 уникальных браслетов. Они были распроданы в 44 страны мира, они появились у мировых общественных деятелей, политиков и звезд. В помощь Украине собрали более 300 млн грн.

Участие Метинвеста в проекте «Азовсталь. Символ несокрушимости» была частью миллиардной инициативы «Стальной Фронт» Рината Ахметова. С начала войны Группа Метинвест перечислила в помощь силам обороны Украины более 2 млрд грн, которые пошли на закупку и производство десятков тысяч единиц оборудования для ВСУ — от бронежилетов и мобильных бункеров до тепловизоров, автомобилей и макетов техники.

«Это признание – не о проекте или партнерах. Это еще одно подтверждение, что "Азовсталь" — один из новых символов для каждого украинца и даже для иностранцев. Символов, которые спустя много лет станут олицетворением нашей победы над агрессором в этой войне. Поэтому я не удивился, что в Украине и за ее пределами нашлось так много желающих получить свою долю стали из легендарного комбината, и теперь жюри Effie Awards отметило проект главной наградой. Хотел бы поблагодарить наших партнеров с UNITED24, Gres Todorchuk и других за реализацию проекта. Со своей стороны, мы продолжим активно поддерживать силы обороны Украины и стоять бок о бок с нашими защитниками столько, сколько потребуется», — отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Проект «Азовсталь. Символ несокрушимости» стал возможным благодаря сотрудничеству Группы Метинвест, UNITED24 и Gres Todorchuk. Дизайн браслетов разработал ювелирный дом SOVA, Новая почта обеспечила доставку, а Rozetka – продажа браслетов.