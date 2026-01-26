Брат погиб за Украину, а он служит врагу: священник УПЦ МП из Ровенщины бежал в РФ

Священник УПЦ МП с Ровенщины Алексей Онищук

Реклама

Священник УПЦ МП из Ровенской области Алексей Онищук, чей родной брат погиб на фронте, защищая Украину, уехал в страну-агрессора. Теперь он открыто поддерживает действия Кремля и распространяет антиукраинскую пропаганду.

Об этом пишут местное издание «Ровно Вечернее» и канал «Монолог».

Алексей Онищук распространял пророссийскую пропаганду еще задолго до полномасштабного вторжения. Это не мешало ему комфортно проживать в Ровенской области. Онищук давал интервью связанным с Россией СМИ и критиковал в них Украину.

Реклама

Также он скучал по пророссийскому пропагандисту Олесю Бузине.

Одновременно он даже был учителем в местной школе (бывший Костопольский район), в селе, где имел приход.

В 2019 году Онищук потерял храм в селе на Костопольщине, потому что не захотел переходить в украинскую церковь вместе со своими прихожанами. Однако очень быстро за деньги мецената он строит новую церковь Московского патриархата. Что интересно, «ватный» поп, бежавший сейчас в РФ, в Ровенской области служил именно в том деревне, селе которого расположен большой полигон.

К концу мая 2022 года в бою против российских окупантов погибает брат священника Александр.

Реклама

Тогда Алексей лишь сухо констатировал факт смерти брата в соцсетях, избегая какого-либо осуждения российской агрессии.

Как выяснилось, священник МП не просто хранил молчание, а готовил почву для бегства. Как отец троих несовершеннолетних детей, он имел право на выезд за границу. А оттуда он переехал в Россию. Оказавшись на территории России, Онищук начал активно вести пророссийскую деятельность. В своих сообщениях он транслирует классические нарративы кремлевской пропаганды, оправдывая войну, унесшую жизнь его собственного брата. Сейчас предатель в рясе осел в Тольятти, где получает должность настоятеля Покровского храма пос. Луначарский. И уже с территории врага начинает распространять антиукраинскую позицию.

Общественность и журналисты обращают внимание на то, что церковная структура УПЦ МП не спешит давать оценку действиям своего служителя-беглеца.

Напомним, журналисты выяснили, что в Киеве при монастыре УПЦ Московского патриархата «Голосеевских пустынь» действовала нелегальная школа, которая «зомбирует» украинских детей враждебной пропагандой. В подпольной школе Московского патриархата учащиеся изучали русский язык, который в расписании указан как «славянский», пели советские песни и читали русскую литературу.