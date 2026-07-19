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"Брат после инсульта не мог говорить": что известно о мужчине, погибшем во время удара КАБами по Сумам (фото)
В результате удара 7 КАБами по Сумам погиб мужчина с инвалидностью I группы. Его сестра рассказала о брате, тело которого деблокировали из-под завалов.
Российский авиаудар по Сумам унес жизни мужчины, имевшего инвалидность I группы после инсульта. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов после поисково-спасательной операции.
Об этом говорится в «Суспільному. Суми».
Утром 19 июля российские войска нанесли по Сумам, по предварительным данным, семь ударов управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате атаки погиб местный житель, еще три человека получили ранения и были госпитализированы, о чем сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По словам Олега Григорова, мужчина находился в собственном доме, когда российская авиабомба попала в жилищный сектор.
Сестра погибшего рассказала о последних минутах жизни брата
Еще до завершения спасательной операции сестра погибшего Ольга рассказала журналистам о своем брате.
«Брат с инвалидностью первой группы после инсульта не разговаривает», — сказала она.
Впоследствии работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям деблокировали тело мужчины из-под завалов.
Что известно об ударе РФ по городу
Ранее говорилось, что российская армия сбросила на Сумы 7 управляемых авиабомб. Удары пришлись по Ковпаковскому району.
В результате атаки повреждены жилые дома, коммерческие предприятия, станция технического обслуживания и автомойка. В зданиях выбиты окна, разрушены кровли, возникли значительные разрушения.
Также из-за российских обстрелов был обесточен один из водозаборов города. В КП «Горводоканал» предупредили, что в случае продолжительных перебоев с электроснабжением вода в части Сум будет подаваться по графику и с пониженным давлением.
На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы, а правоохранители документируют очередное военное преступление России.
Также 19 июля РФ атаковала баллистику Киев и область.
В столице в разных районах возникли пожары, есть пострадавшие и погибшие. Под ударом неприятеля оказались гражданские и складские объекты.