"Брат после инсульта не мог говорить": что известно о мужчине, погибшем во время удара КАБами по Сумам (фото)

Ольга – сестра погибшего в Сумах

Реклама

Российский авиаудар по Сумам унес жизни мужчины, имевшего инвалидность I группы после инсульта. Его тело спасатели деблокировали из-под завалов после поисково-спасательной операции.

Об этом говорится в «Суспільному. Суми».

Утром 19 июля российские войска нанесли по Сумам, по предварительным данным, семь ударов управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате атаки погиб местный житель, еще три человека получили ранения и были госпитализированы, о чем сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Реклама

По словам Олега Григорова, мужчина находился в собственном доме, когда российская авиабомба попала в жилищный сектор.

Суммы — в результате удара РФ погиб мужчина

Сестра погибшего рассказала о последних минутах жизни брата

Еще до завершения спасательной операции сестра погибшего Ольга рассказала журналистам о своем брате.

«Брат с инвалидностью первой группы после инсульта не разговаривает», — сказала она.

Впоследствии работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям деблокировали тело мужчины из-под завалов.

Реклама

Что известно об ударе РФ по городу

Ранее говорилось, что российская армия сбросила на Сумы 7 управляемых авиабомб. Удары пришлись по Ковпаковскому району.

В результате атаки повреждены жилые дома, коммерческие предприятия, станция технического обслуживания и автомойка. В зданиях выбиты окна, разрушены кровли, возникли значительные разрушения.

Также из-за российских обстрелов был обесточен один из водозаборов города. В КП «Горводоканал» предупредили, что в случае продолжительных перебоев с электроснабжением вода в части Сум будет подаваться по графику и с пониженным давлением.

На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы, а правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Реклама

Также 19 июля РФ атаковала баллистику Киев и область.

В столице в разных районах возникли пожары, есть пострадавшие и погибшие. Под ударом неприятеля оказались гражданские и складские объекты.

Новости партнеров