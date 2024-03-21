Брат военного год уклонялся от мобилизации, а потом попросился в ВСУ: суд вынес неожиданный приговор

На суде мужчина просил не отправлять его в тюрьму.

В Ивано-Франковской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, который в начале 2023 года получил повестку, однако год избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тлумацкого районного суда Ивано-Франковской области от марта 2024 года.

По данным суда, мужчина 27 января 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку и должен был прийти в ТЦК в феврале 2023 года, однако уклонился от призыва.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что его родной брат с марта 2022 года защищает Украину, тогда как он ухаживает за мамой. Также мужчина отметил, что ему сказали якобы в ТЦК, что поскольку его брат служит, он может не призываться. На суде мужчина просил не лишать его свободы и дать возможность мобилизоваться в ВСУ.

Суд подтвердил тот факт, что мать призывника действительно болеет, а его брат уже служит в ВСУ. Также у парня есть положительная характеристика. Однако "из-за общественного резонанса" суд решил приговорить уклониста к реальному сроку лишения свободы.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, на Закарпатье мужчина придумал нестандартную причину отказа от мобилизации.

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