Братчук предупредил о смертельной опасности на одесских пляжах

После подрыва Каховской ГЭС одесские пляжи стали смертельно опасными, в частности , из-за большой угрозы минно-взрывных предметов.

Об этом сообщил Сергей Братчук, глава Общественного совета при Одесском ОВА, в эфире телемарафона.

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"Буквально сразу было обращение начальника областной военной администрации Олега Кипера к одесситам и жителям Одесской области, чтобы они не выходили на побережье. Есть огромная угроза, что к нам прибьет минно-взрывные предметы. Большая днепровская вода фактически смыла первую линию обороны врага на левом берегу. Там очень много было заминированных территорий. Все эти мины пошли сюда. Буквально через несколько часов после трагедии одну из мин уничтожили наши Силы обороны. Был контролируемый подрыв, это была противодесантная мина, которую выбросило на берег", — рассказал он.

Последующий сценарий развития событий, по словам Братчука, предполагает, что такие мины могут оказаться на любом пляже и на любом участке побережья.

"Мы говорим также о боеприпасах, это, например, выстрелы из гранатомета или гранаты. Поэтому на море ходить не надо. Это просто запрещено — это действующий приказ в прошлом году областной военной администрации и военного командования", — напомнили в ОВА.

Относительно мусора, приплывшего к Черному морю, ситуация сложная. Братчук поблагодарил одесситов за инициативу присоединиться к его сбору, но он подчеркнул, чтобы они не предпринимали таких действий из-за большой угрозы собственной жизни.

"Хочу напомнить — сегодня есть большая опасность от взрывных предметов, которые могут оказаться среди мусора. Поэтому сначала военные занимаются минной опасностью, потом коммунальщики присоединятся к большой уборке. Также будет задействована соответствующая техника в море. Если в море будут находить боеприпасы их просто будут уничтожать. Пока людей мы просим не выходить, не совершать этих действий, хотя очень благодарны за такую инициативу", — подытожил он.

Напомним, в Одесской области фиксируют последствия экоцида. В Черном плавает мусор, трупы животных и убивает опасные боеприпасы. Как рассказал мэр Одессы Труханов, мины, прибиваемые течением к пляжам, будут уничтожаться сразу на городе. Их транспортировка на полигон – невозможна.

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