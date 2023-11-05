Братчук прокомментировал удар по судостроительному заводу: "Ракеты долетают теперь и до Керчи"

Вооруженные силы Украины 4 ноября ударили по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Там находились корабли, которые должны были стать на боевое дежурство.

Атаку в эфире телеканала FREEДОМ прокомментировал представитель Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук.

"Было поражение, есть попадание. Хотя враждебная математика, конечно, выглядит, мягко говоря, как всегда странной. Сначала россияне заявили о том, что от 12 до 18 ракет они уничтожили еще в воздухе. Мол, они упали в море, а часть обломков упала на территорию завода. Но, как потом выяснилось, были именно попадания. Сейчас более точная информация мониторится", — подчеркнул Братчук.

По словам Братчука, в этих судоверфях строились и готовились к вводу в эксплуатацию ракетоносители, атакующие "Калибрамы".

"Случилось самое главное — россияне в очередной раз убедились, что может теперь прилетать и в Керчу, которая казалась недостижимым таким островом определенным на территории Крымского полуострова. Скорее всего, был причинен ущерб, прежде всего, инфраструктуре этого завода. Насколько серьезный, можно будет говорить об этом чуть позже", – сказал гость эфира.

Россияне по-прежнему будут пытаться спрятать свои корабли, продолжат рассредоточивать свой флот. Пока Братчук, большая часть кораблей находится в Новороссийске — куда суда переводили из Севастополя.

"Теперь Керчь, оказывается, не безопасное место. Происходит рассредоточение личного состава, кафиры пытаются спрятать то, что, мне кажется, уже невозможно спрятать. И самое главное — тревога. Украинские ракеты и ракеты, которые нам предоставили наши союзники, долетают теперь и до Керчи", — подчеркнул он.

Как сообщалось, военные ВСУ 4 ноября атаковали судостроительный завод в Керчи. Пропагандисты сразу заявили, мол, это работает российская ПВО, а все цели – сбиты. Впоследствии появилась информация, что на судостроительном заводе в Керчи зафиксировано попадание в малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" под названием "Аскольд".

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