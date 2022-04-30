"Братская любовь": в Минобороны показали вдребезги разрушенное оккупантами село на Харьковщине

Армия Российской Федерации уничтожали село Яковловка в Харьковской области.

Жуткие кадры последствий "русского мира" показали в Министерстве обороны Украины. Масштабы разрушений в мирном населенном пункте впечатляют.

Факты совершенных российскими оккупантами преступлений можно увидеть в видео.

На месте села разрушены человеческие дома: некоторые дома имеют поврежденную крышу, стены и выбитые окна, некоторые — полностью уничтожены. Кроме того, во дворах пожарища от пожаров.

"В полной мере ощутить "братскую любовь" соседнего недогосударства пришлось и жителям села Яковловка. Разрушены дома, на месте которых полные пожарища, боль и злоба за совершенное рашистами. Но несмотря на масштабы разрушений, селяне не теряют оптимизма", — отметили в Минобороны.

Как сообщалось, десятки боеприпасов ежедневно обезвреживают саперы на Запорожье, потому что россияне готовят прямо по городам и селам, несмотря на то, что там нет ни одного военного объекта. Часть ракет не разрывается – из-за эмбарго рашисты вынуждены использовать чипы и процессоры еще 70 лет, так что смертельные подарки засевают огороды.

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