Армия Российской Федерации уничтожали село Яковловка в Харьковской области.
Жуткие кадры последствий "русского мира" показали в Министерстве обороны Украины. Масштабы разрушений в мирном населенном пункте впечатляют.
Факты совершенных российскими оккупантами преступлений можно увидеть в видео.
На месте села разрушены человеческие дома: некоторые дома имеют поврежденную крышу, стены и выбитые окна, некоторые — полностью уничтожены. Кроме того, во дворах пожарища от пожаров.
"В полной мере ощутить "братскую любовь" соседнего недогосударства пришлось и жителям села Яковловка. Разрушены дома, на месте которых полные пожарища, боль и злоба за совершенное рашистами. Но несмотря на масштабы разрушений, селяне не теряют оптимизма", — отметили в Минобороны.
Как сообщалось, десятки боеприпасов ежедневно обезвреживают саперы на Запорожье, потому что россияне готовят прямо по городам и селам, несмотря на то, что там нет ни одного военного объекта. Часть ракет не разрывается – из-за эмбарго рашисты вынуждены использовать чипы и процессоры еще 70 лет, так что смертельные подарки засевают огороды.
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