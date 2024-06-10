Братья экс-нардепов Медведчука и Козака получили подозрения в госизмене – СБУ

Служба безопасности и Государственное бюро расследований собрали доказательства преступной деятельности Сергея Медведчука и Богдана Козака – братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в госизмене. Все четверо скрываются за пределами Украины и осуществляют подрывную деятельность в пользу РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствием установлено, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов. Речь идет об умышленно выведенных "в тень" миллионов гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов. По оперативным данным, эти средства были направлены на финансирование войны РФ против Украины.

Для реализации сделки фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы. По их указанию топменеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам.

Таким образом, участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию. Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию.

На основании собранных доказательств Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Действия их подельников – директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Напомним, СБУ задержала предателя, готовившего оккупацию Волчанска.

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