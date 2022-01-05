Братья из Винницкой области одолели 10 километров босиком, чтобы убежать от отчима

Детей обнаружили уже в соседней Одесской области.

Полиция Одесской области обнаружила при дороге двух братиков 12 и 6 лет, которые пешком и босиком шли к бабушке из Винницкой области.

О событии копы написали на своем сайте.

Они отмечают, что мальчиков зовут Ваня и Саня, и что дети успели совершить путешествие в 10 километров.

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«О мальчиках в полицию сообщили рядовые граждане, которые ехали на автомобиле по трассе и обратили внимание, что они идут вдоль дороги без обуви и вовсе сами. Мы поехали к месту, на которое ориентировочно указали люди, и разыскали детей. При приближении машин они скрывались в придорожных насаждениях. Когда мы спросили, чего те боятся, услышали: возвращение домой в Винницкую область», — рассказала начальница сектора ювенальной превенции Подольского районного управления полиции Екатерина Нигрецкул.

Далее малыши объяснили, что живут с младшей сестренкой, мамой и отчимом, который их якобы обижает, поэтому они и решили бежать из дома к бабушке, живущей в Балте Одесской области.

Ювенальная полиция помогла разыскать женщину и доставила туда детей. Бабушка уже имела для мальчиков необходимые вещи.

«О сложившейся ситуации мы известили коллег из соседней области. В то время сообщения об исчезновении из дома детей им не поступало. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье. Пока Ваня и Саша будут оставаться с бабушкой», — отметила Екатерина Нигрецкул.

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