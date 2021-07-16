"Браво, дорогая Ада Николаевна": Зеленский поздравил Роговцеву с 84-летием

В пятницу, 16 июля, Ада Роговцева празднует 84-й день рождения.

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева, которая имеет статус Героя Украины, 16 июля празднует день рождения. Народной артистке исполнилось 84 года. С праздником Аиду Николаевну уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский, пожелав ей крепкого здоровья, вдохновения и новых ролей.

Об этом говорится в свободном письме главы государства.

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"Для миллионов поклонников Вы стали не только любимой актрисой театра и кино, но и эталоном благородства, достоинства, образцом преданного служения любимому делу", — написал президент Владимир Зеленский.

Также Зеленский отметил, что высоко ценит талант и вклад Роговцевой в развитие национальной культуры и кино.

"Крепкого Вам здоровья, вдохновения и новых ролей. Браво, дорогая Ада Николаевна", — написал Зеленский.

Офис Президента Украины

Напомним, что ранее Ада Роговцева раскрыла "рецепт" жизненного счастья. Несмотря на нелегкую судьбу женщина не потеряла силы духа и чувства юмора.

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