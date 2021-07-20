"Бремя ляжет" на три месяца и "взорваться" может каждый регион: ученый рассказал, когда коронавирус может снова атаковать Украину

"Бремя ляжет" на три месяца и "взорваться" может каждый регион: ученый рассказал, когда коронавирус может снова атаковать Украину

Сейчас в Украине стабилизировались показатели заболеваемости коронавирусом.

В Украине уровень заболеваемости коронавирусом вышел на плато, но даже попадание штамма "Дельта" не означает резкого всплеска. Впрочем пока точных дат, когда в Украине можно ожидать новую вспышку COVID-19, спрогнозировать сложно, однако ожидается, что пик госпитализаций и смертей придется на октябрь, ноябрь и декабрь.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в интервью "УНИАН".

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"В общем, в долгосрочной перспективе, к концу третьего квартала, до конца сентября, мы не ожидаем каких-то больших скачков и по критической нагрузки на систему здравоохранения, и по смертности. Даже наш самый пессимистичный сценарий дает меньшее количество умерших, чем это было в прошлом квартале. Это происходит потому, что сейчас заболеваемость спадает и сейчас база инфицированных людей, из которых потом будут потенциальные госпитализации и умершие, довольно мала. Но эта база будет накапливаться в третьем квартале. И все бремя ляжет на четвертый квартал — октябрь, ноябрь декабрь", — сказал он.

По его словам, несмотря на то, что в Украине стабилизировались показатели и нет ситуации, что все плохо в каком-то отдельном регионе, эту вспышка можно ожидать отовсюду.

"То есть хорошая новость — это то, что сейчас новой волны нет, а плохая — практически регионы выходят на плато и во всех уже есть база для того, чтобы "взрываться"... Скорее всего, следующая волна будет из-за "Дельты". Если не появится какая-то другая мутация в ближайшее время", — сказал Юрий Ганиченко.

Также он добавил, что по состоянию на сейчас из всех поставленных в Украину доз вакцин использовано уже 70%. Но, по мнению специалиста, при текущих темпах вакцинации проблем с наличием вакцин от COVID-19 в ближайшие два-три месяца не будет.

"Если говорить по состоянию на сейчас, их хватит на три недели. Но стоит помнить, что многие вакцин уже въехали в Украину, но пока их не развезли по регионам. То есть, при текущих темпах, проблемы с наличием вакцины на ближайшие два-три месяца нет", — пояснил он.

В то же время он подчеркнул важность вакцинироваться любой вакциной, которая разрешена ВОЗ и имеющаяся в Украине, поскольку вопрос эффективности вакцин очень комплексный и ждать какую-то конкретную вакцину не стоит, ведь сейчас для Украины существует огромная угроза со стороны стран, где зафиксированы вспышки COVID- 19.

"Если посмотреть на карту с Оксфордской базы данных, то сейчас географически Украина окружена странами, которые очень сильно "растут". Соответственно, риск завоза в Украину этой вспышки — огромный", — пояснил ученый.

Напомним, что ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Как сообщалось, в Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках.

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