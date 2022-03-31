Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL предоставляют бесплатное сервисное обслуживание для авто государственных и коммунальных учреждений

Около 100 автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL уже обратились в дилерские центры для получения планового технического обслуживания, а также для проведения ремонтных работ различной степени сложности.

Начиная с 1 марта 2022 года компания ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL обеспечивают бесплатное сервисное обслуживание и ремонт автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. За время программы было проведено обслуживание и отремонтировано около 100 автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, и это только начало. Мы уверены, что техническое "здоровье" этих автомобилей помогло спасти человеческое здоровье, а возможно и жизни многих украинцев.

Именно поэтому, мы не планируем останавливаться на достигнутом и и в дальнейшем продлеваем действие программы технической поддержки автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы проводятся за счет ООО "Пежо Ситроен Украина". Около 100 автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL уже обратились в дилерские центры для получения планового технического обслуживания, а также для проведения ремонтных работ различной степени сложности. Программа действует по всей Украине, в разных городах и областях, сервисные партнеры выполняют ремонт максимально качественно и быстро. Ведь все понимают: сейчас на кону не только автомобиль, но и реальные человеческие жизни.

К программе уже присоединились 29 дилерских центров, которые расположены в 16 регионах страны: Киев, Львов, Олеса, Днепр, Винница, Житомир, Ривне, Кропивницкий, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черкассы, Краматорск, Полтава, Запорожье, Николаев, Херсон - таким образом, покрыта вся территория Украины. И данный список постоянно обновляется, за актуальной информацией о работе диллерских центров следите по ссылке, а также, узнавайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем дилере, который работает.

Действие программы распространяется на все автомобили, что находятся в государственной и коммунальной собственности:

Служба национальной полиции,

Скорая медицинская помощь,

Аварийные службы;

коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры, и т. п.

А также, сейчас уже восстановлено поставка запасных частей для автомобилей в полном объеме, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ по восстановлению работоспособности автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL. Напомним, что наши дилерские центры также обслуживают автомобили гражданского населения – обращайтесь на горячую линию по номеру 0-800-500-104 для записи на сервис и дальнейшего его обслуживания. Техническое здоровье автомобиля - это залог вашей безопасности и безопасности ваших родных.