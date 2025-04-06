Бриджит Бринк таки вспомнила РФ: посол США выразила соболезнования после трагедии в Кривом Роге

Посол США Бриджит Бринк. / © Associated Press

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Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетную атаку России по Кривому Рогу, которая унесла жизни по меньшей мере 20 человек, среди которых 9 детей.

Соответствующий пост она опубликовала в Х.

"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", - написала она.

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Напомним, в пятницу, 4 апреля, россияне ударили по Кривому Рогу. Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем посту осудила удар, однако не указала, что именно российская ракета попала в жилую застройку . Украинцы резко отреагировали на ее слова.