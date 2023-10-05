Бригада электриков в Киевской области взорвалась на противотанковой мине (фото)

В результате подрыва на мине травмированы три человека.
В четверг, 5 октября, в поселке Макаров Киевской области на противотанковой мини подорвалась бригада РЭС.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.
Сообщение о взрыве поступило в 12:03 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района. Несчастье случилось на улице Фрунзе, в районе кладбища.
"В результате взрыва травмированы 3 человека, из них один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в город Киев, другие — от госпитализации отказались", — говорится в сообщении.
Спасатели помогли работникам экстренной медицинской помощи перенести пострадавшего в автомобиль.
Поврежден автомобиль РЭС "ГАЗ 53" и "Volkswagen".
Напомним, ранее во время работы в поле в Харьковской области и на мине подорвался комбайн.
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