ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Бригада энергетиков ДТЭК попала под российский обстрел во время аварийных работ в Днепропетровской области

Российский дрон атаковал бригаду энергетиков ДТЭК во время аварийных работ в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На Днепропетровщине аварийная бригада ДТЭК Днепровские электросети была атакована вражеским дроном во время проведения работ по восстановлению поврежденной линии электропередачи в прифронтовой зоне. В 17:55 зафиксировано попадание беспилотника в служебный автомобиль энергетиков. В результате взрыва транспортное средство полностью выгорело вместе" в нем.

Работники не пострадали. В момент удара они успели покинуть машину.

Ремонтные бригады ДТЭК Днепровские электросети регулярно подвергаются враждебным атакам во время восстановительных работ в районах, приближенных к зоне боевых действий и оккупированных территорий.

Напомним, с начала 2025 года на Днепропетровщине были ранены два энергетика, а еще один работник погиб во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie