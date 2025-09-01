Бригада энергетиков ДТЭК попала под российский обстрел во время аварийных работ в Днепропетровской области

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На Днепропетровщине аварийная бригада ДТЭК Днепровские электросети была атакована вражеским дроном во время проведения работ по восстановлению поврежденной линии электропередачи в прифронтовой зоне. В 17:55 зафиксировано попадание беспилотника в служебный автомобиль энергетиков. В результате взрыва транспортное средство полностью выгорело вместе" в нем.

Работники не пострадали. В момент удара они успели покинуть машину.

Ремонтные бригады ДТЭК Днепровские электросети регулярно подвергаются враждебным атакам во время восстановительных работ в районах, приближенных к зоне боевых действий и оккупированных территорий.

Напомним, с начала 2025 года на Днепропетровщине были ранены два энергетика, а еще один работник погиб во время выполнения своих профессиональных обязанностей.