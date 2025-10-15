Бригадный генерал СБУ возглавит Одесскую ГВА: кто такой Сергей Лысак

Сергей Лысак / © Днепропетровская ОГА

На фоне громкого политического скандала, связанного с лишением гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, президент Владимир Зеленский принял решение о создании Одесской городской военной администрации (ГВА).

Руководить ключевым южным регионом назначили бригадного генерала Сергея Лысака, который до этого возглавлял Днепропетровскую ОГА.

ТСН.ua собрал ключевые факты из биографии Сергея Лысака, его стиль руководства и информацию о его преемнике на Днепропетровщине.

Кто такой Сергей Лысак

О Сергее Лысаке информации в открытом доступе немного. В частности, как отмечает издание BBC, в официальных публикациях о нем нет даже даты его дня рождения.

Известно, что в 2014–2015-м и 2017 году Сергей Лысак участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе. Как сообщает Думская, Лысак служил в контрдиверсионном подразделении и был отмечен государственной наградой.

До участия в АТО Лысак проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УСБУ в разных регионах.

С 2020-го до 2022 года был руководителем управления СБУ в Житомирской области. Награжден орденом «За мужество» III степени.

В июле 2022 года его назначили начальником Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Сергей Лысак участвовал в боевых действиях с первых лет войны с Россией. В марте 2022 года президент Украины присвоил ему звание бригадного генерала.

На должность председателя Днепропетровской областной военной администрации он был назначен в феврале 2023 года и заменил Валентина Резниченко.

Журналисты BBC отмечают, что у Лысака выраженная хорошая физическая форма, что свидетельствует о его любви к спорту.

Там отмечают, что он занимается греко-римской борьбой и является вице-президентом украинской федерации этого вида спорта.

Также известно, что Лысак состоит в браке и имеет ребенка.

Стиль руководства

Сергей Лысак считается очень системным и дисциплинированным чиновником, который работает, руководствуясь военной логикой, отмечает «Еспресо».

Как отмечает издание, он избегает публичности и редко общается с журналистами. Зато Лысак известен как руководитель, который делает ставку на безопасность и четкий порядок — именно то, что сейчас необходимо на его должности.

В Днепре его ценили за умение налаживать слаженное сотрудничество между военными, полицией и другими правоохранительными органами, а также за быструю координацию восстановительных работ после вражеских обстрелов.

Когда Лысак пришел руководить на Днепропетровщине, в интервью «Суспільному» он рассказывал, что «не собирается ни с кем договариваться».

«Я не собираюсь ни с кем ни о чем договариваться. Есть четкие функциональные обязанности, которые люди должны выполнять… Понимаю, что со многими людьми нам не по пути. И уверяю, что эти люди уже написали заявления по собственному желанию об увольнении», — отмечал Лысак.

Как отмечает «Еспресо», несмотря на то, что в адрес Лысака нет прямых обвинений в коррупции, есть определенная настороженность, ведь он является человеком системы СБУ. Критики считают, что его «силовой» стиль управления может быть слишком жестким для гражданского города.

Между тем ВВС отмечает, что сейчас работу Лысака в Днепре трудно оценить. Медийщики говорят, что не стоит ожидать высоких показателей экономического роста от региона, который был прифронтовым, а сейчас стал полноценно фронтовым.

В то же время Днепр оставался и остается критически важным хабом для логистики, медицины и военных операций на юге и востоке страны.

Примечательно, что глава администрации Сергей Лысак не фигурировал в громких скандалах или внутренних конфликтах.

«Лысак был на хорошем счету у центральной власти: например, в прошлом году несколько раз именно он представлял „План победы“ Владимира Зеленского на заседаниях местных советов в европейских странах», — отмечает издание.

Назначение на должность руководителя Одесской ГВА

Президент Владимир Зеленский 14 октября лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. В то же время глава государства поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть возможность создания Одесской городской военной администрации.

Впоследствии 15 октября стало известно, что в Одессе будет создана военно-гражданская администрация, соответствующий указ появился на сайте президента Украины.

Руководителем Одесской ГВА Зеленский назначил главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

«Сегодня заканчиваю свою работу в должности начальника Днепропетровской ОГА. Позади — немалый путь, пройденный за более чем 2,5 года.

Он был полон вызовов, перед которыми враг ставил каждый день. Впрочем, с командой не отступали от четких приоритетов. Среди них — помощь Силам обороны, развитие ветеранской политики, социального, реабилитационного и образовательного направлений. И впереди — не менее ответственные задачи. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Руководителям районов и громад — за слаженную работу. Всем, кто был рядом — за поддержку. А еще спасибо области и ее невероятным людям. Честью было работать здесь!» — написал Сергей Лысак 15 октября в Facebook.

Как сообщает издание «Думская», бригадный генерал уже прибыл в Одессу, где готовится сессия горсовета, на которой депутатов ознакомят с указами президента об аннулировании украинского гражданства городского головы Геннадия Труханова и о создании военной администрации.

Официальное представление в горсовете пана Лысака как главы Одесской городской военной администрации состоится 16 октября.

Стоит заметить, что городская военная администрация (ГВА) является временным государственным органом, функционирующим только во время военного положения. Ее ключевая миссия — обеспечение обороны, общественной безопасности и осуществление функций местного самоуправления, перебирая на себя полномочия городского совета. В противоположность этому городской совет — это постоянно действующий орган местного самоуправления, ответственный за представительство интересов жителей города.

Кто будет возглавлять Днепропетровскую ОГА вместо Лысака

Президент Украины временно возложил исполнение обязанностей председателя Днепропетровской областной государственной администрации на Владислава Гайваненко.

Соответствующий указ №788/2025 обнародовали 15 октября 2025 года на сайте главы государства.

По данным из открытых источников, Гайваненко не является новичком в региональной власти, поскольку несколько лет работает в системе Днепропетровской ОГА.

До этого он имел значительный опыт работы в Национальной полиции, где занимал руководящие должности.

В 2025 году его назначили заместителем главы Днепропетровской областной администрации. Согласно его официальной декларации, Гайваненко владеет недвижимостью, транспортными средствами и имеет сбережения как в гривне, так и в иностранной валюте.

Гайваненко будет исполнять обязанности председателя ОГА временно до тех пор, пока постоянный глава не будет назначен указом президента Украины.

Ранее ТСН.ua писал о том, что известно о громком скандале с лишением мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Несмотря на доказательства, которые предоставила СБУ, чиновник не готов уступить свое кресло.

