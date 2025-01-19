Бригадный генерал Шаповалов назначен на важную должность: что сообщил Зеленский

Президент сообщил о назначении координатора отношений с союзниками.

Президент сообщил о назначении координатора отношений с союзниками бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем обращении в воскресенье, 19 января.

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с партнерами Украины в Германии.

"Он будет работать с нашими партнерами в Висбадене. Его задача — это координация помощи помощи Украине", — сообщил Зеленский.

Что известно о бригадном генерале Геннадии Шаповалове

Как ТСН.ua писал ранее, Геннадий Шаповалов недавно окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав для сухопутных войск США, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава для дальнейшего продвижения по службе в ранге к генерал-лейтенанту включительно.

В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

С октября 2019 по 2021 год был комбригом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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