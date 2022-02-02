Бриллиантовый сезон: ювелирный дом SOVA дарит бриллиант в один карат

Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2022 года включительно.

Кольцо с бриллиантом в один карат ювелиры SOVA изготовят специально для победителя. Для того чтобы принять участие в розыгрыше достаточно совершить покупку в любом магазине SOVA или на сайте sovajewels.com на сумму от 15 тыс. грн одним чеком, зарегистрироваться и ждать розыгрыша.

Ювелирный дом SOVA — украинский трендсеттер ювелирного рынка. В ассортименте бренда представлены коллекции с разнообразными вставками, но именно бриллианты знаковые для бренда. Большинство изделий SOVA выдержаны в лаконичном, минималистическом стиле. SOVA является одним из лидеров украинского ювелирного рынка, производящего украшения с бриллиантами. В ассортименте бренда более 300 разновидностей украшений с этими драгоценными камнями, что позволяет каждой выбрать что-то особенное для себя.

“Начало года — отличный случай начать год не просто с чистого листа, но и безупречного бриллианта в один карат. Мы благодарны за доверие каждому клиенту SOVA и хотим сделать весомый подарок, который запомнится надолго. Поэтому мы решили разыграть кольцо с бриллиантом в один карат, которое наши ювелиры изготовят индивидуально для победителя”, — говорит Кристина Башлий, директор по маркетингу SOVA.

Для своих украшений бренд SOVA закупает бриллианты с сертификатом GIA, который выдается исключительно Геммологическим институтом Америки и свидетельствует о безупречном качестве бриллианта. Сертификаты получают все бриллианты более 0,3 карата. В коллекциях SOVA используются и бриллианты менее 0,3 карата, которые не предусматривают сертификат GIA, но проходят детальную проверку экспертами-геммологами, прошедшими аттестацию в Государственном Геммологическом Центре Украины и имеющими разрешение на проведение их сертификации. Больше бриллиантовых украшений от SOVA здесь.

Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2022 включительно. Победитель, который получит кольцо с бриллиантом, будет определен с помощью сервиса random.org уже 4 апреля.

Осуществи свою бриллиантовую мечту!