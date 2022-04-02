Британцы гордятся, что украинцы впервые использовали их ракету Starstreak и сбили вертолет РФ

Портативная ракетная система Великобритании сбила российский вертолет во время первого использования на украинском поле боя.

В Великобритании СМИ сообщают, что ВСУ попали в рашистский вертолет, использовав их Starstreak.

Об этом сообщает издание The Times.

По словам источника в Минобороны Великобритании, в Украине уже почти неделю расположен высокоскоростной снаряд Starstreak. ВСУ попали вертолет РФ, впервые использовав самую современную британскую портативную ракетную систему Starstreak.

Видео уничтожения вражеского вертолета попало в Сеть. На кадрах видно, как военный ВСУ поразил хвост вертолета, из-за чего тот потерял равновесие и упал на землю.

Напомним, что правительство Великобритании объявило о " новом крупном пакете военной поддержки " Украины в ее противостоянии российской агрессии. Пакет поддержки включает 6 тысяч ракет для противотанкового и фугасного оружия, а также 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов США) на финансовую поддержку украинских военных. Таким образом, помощь британцев в виде летального оружия увеличится более, чем вдвое.