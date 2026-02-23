Британец вместе со своей девушкой приехали в Украину

Британец, переехавший во Львов вместе со своей украинской девушкой, был поражен ассортиментом продуктов в местных магазинах. Видео с его реакцией на обычный отдел выпечки в украинском супермаркете стало вирусным в социальных сетях.

Автор блога зафиксировала момент, когда ее избранник впервые увидел выбор хлебобулочных изделий в Украине. По ее словам, молодой человек не ожидал увидеть такого разнообразия товаров.

«POV: мой парень британец в первый раз в украинском супермаркете и он в шоке от количества выбора хлеба», — подписала видео девушка.

Ролик вызвал оживленную дискуссию в комментариях. Пользователи начали делиться своими историями о том, как иностранцы воспринимают быт в Украине. Многие отметили, что у жителей Западной Европы часто есть устаревшие представления об уровне сервиса и инфраструктуре в нашей стране. Некоторые зрители в шутку посоветовали блоггерке «добить» парня, отведя его в отдел со сладостями.

Отмечается, что до переезда во Львов пара успела пожить в Чехии, Польше, Грузии и Великобритании (в частности, в Манчестере). Девушка призналась, что жизнь в Англии ей не подошла.

Основными причинами возвращения в Украину, несмотря на полномасштабное вторжение, стало высокое качество отечественной медицины, ведь пара считает украинских врачей лучшими, а также высокий уровень сервиса и доступность повседневных услуг. Кроме вопросов комфорта, важную роль сыграли и личные предпочтения девушки: она подчеркнула, что жизнь в Британии ей не подошла, и посоветовала другим «150 раз подумать» перед эмиграцией в эту страну. Сейчас пара продолжает жить во Львове и делиться приключениями британца в Украине в своем блоге.

