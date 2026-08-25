Британия бросила вызов Путину: технологии Storm Shadow в руках Украины заставят РФ прятать тыловые базы

Владимир Зеленский и Энди Бернем / © Associated Press

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Первый визит премьер-министра Великобритании Энди Бернема в Киев в 35-ю годовщину Независимости Украины переломил ход войны. Лондон объявил о решении предоставить Украине чертежи и техническую документацию для производства дальнобойных ракет Storm Shadow. Это позволит рассекретить данные о британских компонентах и развернуть локальные линии производства ракет стратегического значения непосредственно в Украине и Франции.

Об этом пишет ABC.

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Конец ограничениям и прямой вызов Кремлю

До сих пор западные союзники снабжали ограниченными партиями готовых ракет со строгими запретами по их использованию. Собственное производство снимает политические табу и зависимость медленных поставок. Модифицированные Storm Shadow с возможностью адаптации веса, двигателей и систем наведения смогут уничтожать логистические центры, аэродромы и склады БК в глубоком тылу РФ на расстоянии более 250 км.

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Военные эксперты отмечают: армия РФ больше не сможет свободно чувствовать себя в своем тылу. Кремлю придется перемещать штабы и склады на сотни километров дальше, что перегрузит российскую ПВО и истощает ресурсы.

Политически Лондон открыто игнорирует угрозы Путина о «ящике Пандоры».

«Россия не должна сомневаться в нашей решимости. Мы не отступим к достижению справедливого мира», — заявил Бернем, отметив, что Британия берет на себя лидерство в обороне Европы на фоне сворачивания военного присутствия США.

«Коалиция решительных» и масштабная поддержка Европы

Во время пребывания в Киеве британский премьер вместе с Фридрихом Мерцом и Эмманюэлем Макроном провел заседание «Коалиции решительных». Участники саммита осудили очередные массированные атаки РФ на украинские города и расширили пакеты помощи:

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Украина получит немедленную помощь и спецоборудование по восстановлению энергосистемы до наступления холодов.

Силы обороны продолжат блокировку танкеров РФ, которая уже лишила российский военный бюджет в $495 млрд.

Группа стран Скандинавии и Балтии (NB-8) готовит общую антибаллистическую коалицию для ускорения производства средств ПВО и антидроновых систем.

Норвегия подтвердила выделение дополнительных $9,2 млрд помощи Украине на 2027 год.

Напомним, накануне Еврокомиссия выделила €6,1 млрд на закупку систем ПВО SAMP/T и ракет Aster. Общая военная помощь ЕС в этом году составит €28,3 млрд. Осенью также ожидается финансирование систем Patriot.

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