Министр обороны Украины Евгений Хмара и его британский коллега Вес Стритинг / © Минобороны Украины

Реклама

Министры обороны Украины и Великобритании Евгений Хмара и Вес Стритинг подписали проектные договоренности о совместном производстве беспилотников . Речь идет об украинских разработках, которые будут производить на британских производственных площадках за счет Лондона.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Реклама

Украинские дроны будут производить за британские средства

По договоренности беспилотники средней и большой дальности будут производить в Великобритании, а готовую продукцию будут направлять на нужды украинских военных. Такой формат сотрудничества позволит совместить украинские технологические решения и боевой опыт с производственными возможностями британской промышленности.

Реклама

Евгений Хмара подчеркнул, что совместные проекты должны не только усилить оборонные способности Украины и Великобритании, но и помочь быстрее масштабировать уже проверенные на практике разработки.

«У Украины есть действенные оборонные решения и неоценимый опыт борьбы с врагом. Объединяем их с производственными возможностями Великобритании, чтобы быстрее масштабировать проверенные средства для наших сил обороны», — заявил министр.

Украина и Великобритания обсудили усиление ПВО

Отдельной темой встречи стало укрепление украинской противовоздушной обороны. Евгений Хмара поблагодарил британскую сторону за пакет помощи для ПВО, объявленный во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Также стороны обсудили ускорение поставок ракет LMM из имеющихся британских запасов. Эти ракеты важны для противодействия реактивным ударным беспилотникам типа "Шахед".

Реклама

Кроме того, Украина и Великобритания сосредоточились на усилении дальнобойных возможностей украинской армии и модернизации ракет отечественного производства.

Совместное производство оружия - новый формат помощи Украине

Партнеры все чаще переходят от передачи готового вооружения к сотрудничеству с украинским оборонно-промышленным комплексом . Такой подход позволяет использовать украинский боевой опыт и привлекать зарубежные производственные мощности. В частности, Украина уже получила согласие Британии на передачу технологий для производства ракет Storm Shadow.

В то же время , украинские дальнобойные беспилотники становятся важной составляющей оборонных способностей страны. Их применение требует не только разработок, но и подготовленных экипажей и стабильного производства.

Еще одно направление сотрудничества с Лондоном – защита украинского неба от российских беспилотников. Великобритания уже обязалась ускорить поставки легких многоцелевых ракет LMM , которые применяют для перехвата реактивных «Шахедов». Это вооружение должно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров