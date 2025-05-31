- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Британия должна помочь Украине создать ядерное оружие — полковник британской армии
По Будапештскому меморандуму Великобритания была одним из гарантов безопасности Украины после ее отказа от ядерного оружия.
Стратегическое партнерство Британии и Украины должно предусматривать помощь в создании ядерного оружия.
Об этом заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп на Черноморском форуме безопасности
Его заявление цитируют на официальной странице форума Black Sea Security Forum в соцсети Х.
«Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, — полковник британской армии Ричард Кемп на Черноморском форуме безопасности», — говорится в заметке.
Как известно, после распада Советского Союза в 1991 году на территории Украины был размещен огромный арсенал ядерного оружия — третий по величине в мире. Больше ядерных боеголовок имели только США и Россия.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, по которому добровольно отказалась от своего ядерного арсенала. Взамен крупные мировые государства, среди которых Великобритания, гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность.
После полномасштабного вторжения РФ в январе 2025 года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Документ содержит открытую и закрытую части.
Напомним, по оценке специалиста по ядерному вооружению Павла Подвига, Украине достаточно нескольких лет, чтобы создать радиохимическое производство и наладить выделение из отходов АЭС плутония, необходимого для изготовления ядерного боезаряда.