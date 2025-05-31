Ядерное оружие / © Getty Images

Реклама

Стратегическое партнерство Британии и Украины должно предусматривать помощь в создании ядерного оружия.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп на Черноморском форуме безопасности

Его заявление цитируют на официальной странице форума Black Sea Security Forum в соцсети Х.

Реклама

«Великобритания должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве, — полковник британской армии Ричард Кемп на Черноморском форуме безопасности», — говорится в заметке.

Как известно, после распада Советского Союза в 1991 году на территории Украины был размещен огромный арсенал ядерного оружия — третий по величине в мире. Больше ядерных боеголовок имели только США и Россия.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, по которому добровольно отказалась от своего ядерного арсенала. Взамен крупные мировые государства, среди которых Великобритания, гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность.

После полномасштабного вторжения РФ в январе 2025 года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Документ содержит открытую и закрытую части.

Реклама

Напомним, по оценке специалиста по ядерному вооружению Павла Подвига, Украине достаточно нескольких лет, чтобы создать радиохимическое производство и наладить выделение из отходов АЭС плутония, необходимого для изготовления ядерного боезаряда.