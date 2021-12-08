Британия дополнительно выделит более 1 млрд долларов в поддержку Украины: на что потратят средства

Британия дополнительно выделит более 1 млрд долларов в поддержку Украины: на что потратят средства

По словам Зеленского, размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов (около 4,5 млрд долларов).

Лондон по результатам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном выделит дополнительные средства в поддержку Украины. Речь идет об 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).

Об этом в Twitter сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, эти средства будут направлены на:

торговлю,

безопасность,

новые инвестиции.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", — говорится в сообщении Зеленского.

Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, сохранность. По итогам моих переговоров с @BorisJohnson в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

Как сообщалось ранее, после онлайн-саммита Джо Байдена и Владимира Путина США внесли изменения в оборонный бюджет по санкциям против "Северного потока – 2" и военной помощи Украине.

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