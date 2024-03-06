Британия готова Украине дать взаймы все замороженные активы российского банка — детали

Этот план более радикален, чем обсуждаемые в Европейском Союзе предложения.

Британия готова дать взаймы Украине все замороженные активы российского центрального банка на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны.

Такое заявление озвучил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.

По его словам, активы будут использованы в качестве гарантии выплаты репараций.

"Этот план более радикальный, чем обсуждаемые в Европейском Союзе предложения по предоставлению Украине лишь неожиданных доходов от активов российского центрального банка, которыми владеет Запад. Годовой сверхприбыль оценивается в 4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Кэмерон сказал, что есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, фактически использующих замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы предоставить эти деньги украинцам.

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"Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, желающими принять такие меры" — добавил он.

Это первый случай, когда Кэмерон так подробно открыто говорил об этом предложении, и, по-видимому, подчеркивает политическую поддержку плана в США, но не в ЕС.

По оценкам ЕС, около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России было обездвижено в виде ценных бумаг и наличных денег в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей из них обездвижено в ЕС.

Добавим, что украинцы, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны российских оккупантов, получат единовременную денежную помощь. Сумма репараций составляет 3 тысячи евро.

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