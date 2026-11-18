Великобритания передаст Украине более 1000 ракет / © Unsplash

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Украина получит более 1000 ракет для ПВО от Великобритании. О новом транше военной поддержки объявил глава Минобороны страны Уэс Стритинг во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Кроме этого, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подтвердил заявление и поблагодарил британцев за поддержку.

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Великобритания передаст Украине более 1000 ракет для ПВО

В перечень вооружения вошли более тысячи ракет, предназначенных для комплексов ПВО малой дальности. Как отметил министр, эти средства уже успели зарекомендовать себя как действенный инструмент в перехвате дронов типа «Шахед».

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Кроме самих ракет, украинские военные получат более 10 радаров для систем противовоздушной обороны.

Общая сумма объявленной помощи составляет 240 млн фунтов стерлингов. Финансирование осуществляется за счет полумиллиардного бюджетного пакета поддержки Украины, который британское правительство объявило в октябре.

Отгрузка оружия начнется уже в середине декабря. Новая партия усилит обороноспособность в дополнение к 400 зенитным ракетам, которые Лондон уже успел поставить Киеву перед началом зимы.

На решение британского правительства уже отреагировал украинский посол в Соединенном Королевстве Валерий Залужный:

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«Великобритания объявила новый пакет поддержки Украины, чтобы защитить украинские города, людей и критическую инфраструктуру этой зимой. (…) Эта помощь критически важна для украинцев, когда Россия усиливает обстрелы мирных городов, разрушает дома и инфраструктуру, хочет оставить наших людей без света, воды и тепла. Это решение действительно спасает жизни украинцев».

Залужный поблагодарил премьер-министра Энди Бернема, правительство Его Величества и британцев за позицию, солидарность и реальную поддержку.

Европа готовит экстренную помощь Украине

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на фоне серьезных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением, вызванных массированными атаками РФ.

Поскольку самая критическая ситуация сложилась в Киеве, а также в Днепропетровской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях, стороны договорились о применении специального механизма помощи ЕС в чрезвычайных ситуациях.

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Это позволит оперативно аккумулировать и направить деньги на неотложные нужды Украины, а также привлечь дополнительную гуманитарную и энергетическую поддержку накануне зимы.

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