Британия объявила о новом пакете помощи Украине: что в перечне

Британия объявила о новом пакете военной помощи для Украины в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Великобритания предоставит украинским защитникам 125 зенитных пушек и устройства для противодействия иранским дронам.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Британии в твиттере.

Премьер-министр страны Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что Великобритания предоставит новый крупный пакет противовоздушной обороны, чтобы помочь оградить украинских гражданских лиц и критическую инфраструктуру от интенсивных российских обстрелов.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает в себя 125 зенитных установок и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, предоставленным Ираном, включая десятки радаров и средства электронной борьбы с дронами", — говорится в сообщении.

Отметим, что эта военная помощь прибудет вслед за 1000 новыми противовоздушными ракетами, о которых Сунак сказал в начале этого месяца.

Напомним, в конце ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал увеличить военную помощь Украине в следующем году.

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