Британия объявила о новом пакете помощи Украине: что в перечне

Британия объявила о новом пакете военной помощи для Украины в размере 50 млн фунтов стерлингов.
Великобритания предоставит украинским защитникам 125 зенитных пушек и устройства для противодействия иранским дронам.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Британии в твиттере.
Премьер-министр страны Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что Великобритания предоставит новый крупный пакет противовоздушной обороны, чтобы помочь оградить украинских гражданских лиц и критическую инфраструктуру от интенсивных российских обстрелов.
"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает в себя 125 зенитных установок и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, предоставленным Ираном, включая десятки радаров и средства электронной борьбы с дронами", — говорится в сообщении.
Отметим, что эта военная помощь прибудет вслед за 1000 новыми противовоздушными ракетами, о которых Сунак сказал в начале этого месяца.
Напомним, в конце ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал увеличить военную помощь Украине в следующем году.
Читайте также:
- Великобритания ввела санкции против РФ и Ирана: что известно
- Великобритания "открыта" к идее предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия.
- Британии предложили проявить лидерство в создании трибунала за преступления России – Зеленский