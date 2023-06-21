Британия поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО

Глава МИДВеликобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО.

Выступая на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, Клеверли сказал, что Британия поддерживает идею позволить Киеву избежать длительного процесса подачи заявки, сообщает BBC.

Он отметил, что страны-члены НАТО готовы ускорить рассмотрение заявки Украины на вступление в НАТО.

Корреспондент BBC Джеймс Ландейл, при вступлении в НАТО большинство стран должны пройти через так называемый План действий по членству в НАТО (MAP) – это формальная процедура, призванная обеспечить соответствие потенциальных членов стандартам альянса. Однако этот процесс может растянуться на десятилетия.

Глава МИД Британии заявил, что Украина уже проводит большое количество реформ, необходимых для вступления в НАТО.

"Я думаю, что позиция Великобритании заключается в том, что она была бы очень, очень благосклонна, если бы мы перешли дальше Плана действий, учитывая, что заявки Швеции и Финляндии не требовали этого. Украинцы продемонстрировали свою преданность реформированию армии своими действиями на поле бою. И я думаю, что все союзники НАТО признают это", – заявил Клеверли.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга заявила, что Украина будет иметь собственный путь вступления в НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что уже на саммите в июле этого года будет принята помощь в модернизации ВСУ.

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