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Британия предоставила Украине новую партию мощных РЗСВ — Резников

Британия предоставила Украине новую партию мощных РЗСВ — Резников

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Британия предоставила Украине новую партию мощных РЗСВ — Резников

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Великобритания передала украинским Вооруженным силам новую партию реактивных систем залпового огня М270.

Системы уже прибыли в Украину. Уже в ближайшее время украинские защитники получат и другие "подарки".

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в своем Твиттере.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыло больше РСЗО M270. Спасибо Бену Уоллесу и всему британскому народу! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя. PS: Скоро прибудут и другие "подарки", – написал Резников.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания удваивает количество реактивных систем залпового огня, которые посылает в Украину. В настоящее время страна уже предоставила несколько пусковых установок, похожих на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км.

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