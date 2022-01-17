Британия предоставит Украине вооружение для защиты от российских танков

Британия предоставит Украине вооружение для защиты от российских танков

В Британии заверили Россию, что Украина будет использовать вооружение исключительно для самообороны.

Великобритания предоставит Украине оборонное вооружение, в том числе легкие противотанковые системы.

Об этом рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес, информирует Reuters.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых оборонных систем", — сказал Воллес.

По его словам, это вооружение не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Его следует использовать в целях самообороны.

Также министр пригласил главу российского Минобороны Сергея Шойгу в ближайшие несколько недель посетить Лондон, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

"По численности вооруженных сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы... Россия также является ядерным государством, и ему нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, стремящихся к мирной жизни на территории Европы", — сказал Воллес.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил военные мощности России и заявил, что Украина противостоит почти миллионной армии РФ.

Напомним, что Эстония предоставит Украине Javelin и гаубицы.

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