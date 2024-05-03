Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Британия разрешила бить по РФ, в ГУР заявили о переговорах с Кремлем: главные новости ночи 3 мая 2024 года

Британия разрешила бить по РФ, в ГУР заявили о переговорах с Кремлем: главные новости ночи 3 мая 2024 года

Флаг Великобритании / Фото: Shutterstock

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Победы на поле боя не будет: в ГУР ошеломили заявлением по поводу переговоров с Россией Читать далее –>
  • Украина имеет право наносить удары по территории России западным оружием — глава МИД Британии Читать далее –>
  • Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины — ГУР Читать далее –>
  • Войска РФ зашли на авиабазу США в Нигере Читать далее –>
  • В ГУР заявили, что потеря Украины Временного Яра только вопрос времени Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация