Британия разрешила бить по РФ, в ГУР заявили о переговорах с Кремлем: главные новости ночи 3 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Победы на поле боя не будет: в ГУР ошеломили заявлением по поводу переговоров с Россией Читать далее –>
- Украина имеет право наносить удары по территории России западным оружием — глава МИД Британии Читать далее –>
- Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины — ГУР Читать далее –>
- Войска РФ зашли на авиабазу США в Нигере Читать далее –>
- В ГУР заявили, что потеря Украины Временного Яра только вопрос времени Читать далее –>
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