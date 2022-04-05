Британия создает фонд помощи жертвам сексуального насилия во время войны в Украине

Британия создает фонд помощи жертвам сексуального насилия во время войны в Украине

Лиз Трасс заверила, что Британия не остановится, пока российские преступники не будут привлечены к ответственности.

Британия создает Фонд гражданского общества для поддержки общественных организаций в Украине, в том числе тех, кто поддерживает жертв сексуального насилия.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы запускаем фонд гражданского общества на сумму 10 млн фунтов стерлингов, чтобы поддержать организации в Украине, в том числе те, которые помогают жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом", — сказала Трасс.

Дипломатка заверила, что Британия не остановится, пока российские преступники не будут привлечены к ответственности. Трасс призналась, что снимки из Бучи, Ирпеня и других городов Киевщины ее шокировали.

"Увиденное на улицах Ирпеня, Бучи мы никогда не забудем. Мы увидели резню, изнасилование и сексуальное насилие, убийства мирного населения", — отметила министр.

Она призвала исключить Россию из Совета по правам человека в ООН.

"После этих ужасных преступлений России не место в Совете по правам человека. И это ответственность наша, наших союзников — усилить поддержку для Украины. Больше оружия и больше санкций. Путин должен проиграть", — подытожила глава МИД Британии.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

Ранее сообщалось, что российский оккупант неделю насиловал харьковчанку, а затем убил ее больную мать.

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