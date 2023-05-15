Британия станет ключевой частью коалиции по поддержке Воздушных сил Украины – Сунак

Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая начнется относительно скоро.

Великобритания станет ключевой частью коалиции партнеров, которая оказывает поддержку в развитии Воздушных сил Украины.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге, сообщает "Укринформ".

"Мы будем ключевой частью коалиции партнеров, которая оказывает такую поддержку Владимиру и Украине. Непростое дело построить возможности Воздушных сил. Сюда входит не только передача самолетов, но и обучение пилотов и сопроводительная логистика, в чем Великобритания может играть большую роль", — сказал он.

Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая "начнется относительно скоро".

Премьер Британии также подчеркнул, что и другие страны будут вовлечены в создание авиационной коалиции для Украины, и он обсудит это с другими лидерами позже на этой неделе.

"Мы очень заинтересованы в развитии коалиции стран, которые оказывают Владимиру и его народу авиационную поддержку, в которой они нуждаются", — подчеркнул Сунак.

Напомним, правительство Великобритании объявило, что этим летом начнутся учения украинских пилотов.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, совершает визит в Великобританию.