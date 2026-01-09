Британия жестко отреагировала на обстрел Украины: подробности заявления министра обороны

Ракетная атака на Украину / © ТСН.ua

Великобритания жестко раскритиковала действия России, заявив, что удары по Украине циничны и направлены против мирного населения.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Гили для «Новости.LIVE».

«Атаки Путина жестоки и циничны. Дроны, направленные на Киев, били по жилым кварталам. Он продолжает атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул Гили.

Глава Минобороны подчеркнул, что такие действия России лишь усиливают решительность Лондона и дальше стоять рядом с Украиной.

«Для нас в Британии это удваивает нашу решимость быть вместе с вами. Я чту невероятную стойкость и мужество украинцев — как военных, так и гражданских», — сказал он.

Гили отметил, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Россию сесть за стол переговоров, однако для этого нужно реальное давление со стороны союзников Украины.

«Президент Трамп делает то, что может сделать только он — оказывает достаточное давление на Путина, чтобы тот серьезно отнесся к переговорам о мире», — заявил министр.

По его словам, страны Запада должны не только говорить о мире, но и усиливать экономическое и военное давление на РФ.

«Это требует от Британии и США увеличения военной помощи Украине, усиления экономического давления и захвата теневого флота Путина», — подчеркнул Гили.

Министр обороны анонсировал масштабное производство новых перехватчиков беспилотников, разработанных украинскими инженерами.

«Мы используем британские технологии для массового производства этих дронов и снабжать их Украину тысячами ежемесячно, чтобы защитить ваших граждан от атак», — сообщил он.

На фоне усиления российских ударов Гили подчеркнул, что агрессия Кремля выходит далеко за пределы Украины.

«Путин ужесточает атаки не только против Украины, но и против всей Европы. Именно поэтому безопасная Украина означает более безопасную Европу», — заявил министр.

Он подытожил, что Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется — как в борьбе за свободу, так и в долгосрочном обеспечении мира.

В Киеве в результате вражеского удара погибли четыре человека, а 25 — получили ранения. Жертвами стали трое жителей жилого комплекса в Днепровском районе, а также 58-летний работник экстренной медицинской помощи, который приехал оказывать помощь людям в Дарницком районе.

Также в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую общину и в поселке Рудно попала по объекту критической инфраструктуры.

В поселке ударной волной выбило автоматическую систему безопасности газа. По соображениям безопасности, газоснабжение временно прекратили для 376 абонентов.

Минобороны РФ заявило о применении ракеты «Орешник» для атаки на Украину и назвало это «ударом возмездия» за якобы атаку на резиденцию Путина.