Британская группа Florence and the Machine посвятила украинцам клип, снятый в Киеве

Съемка видео проходила в ноябре 2021 года.

Известная британская группа Florence and the Machine выпустила новый клип на песню Free.

Это видео было снято в ноябре 2021 года в Киеве, а за съемку отвечал украинский продакшн Radioaktive film. В кадре зрители увидят солистку группы Флоренс Уэлч, знаменитого британского актера Билл Найи, а также танцовщика Райана Геффингтона.

Съемки проходили в помещении одного из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также на фоне здания столичного крематория на Байковом кладбище.

В конце видео появляется текст, в котором говорится, что этот клип Florence and the Machine "посвящают духу, креативности и стойкости наших смелых украинских друзей".

"Снят в Киеве 18 ноября 2021 года с украинскими кинематографами и художниками, сияющая свобода которых никогда не погаснет", — говорится в конце видео.

Отметим, что солистка группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч поддержала Украину в начале марта. В Twitter она разместила сообщение, в котором поделилась фрагментом своего клипа Heaven is here, снятым в Киеве. В съемках видео приняли участие две танцовщицы из Украины, к которым обратилась певица.

