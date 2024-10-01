Британская компания JKX Oil & Gas опровергла ложную информацию о деятельности в России

В компании заявляют, не получала никаких платежей или дивидендов от российских активов, а также не производила выплат в пользу компаний из РФ с 2022-го.

Совет директоров британской компании JKX Oil & Gas выпустил официальное заявление об обнародовании некоторыми "аналитиками" и "источниками" недостоверных данных по ее российским активам.

В заявлении подчеркивается, что с октября 2021 г. основной стратегией компании было отчуждение или продажа российских активов. Это решение было принято Советом директоров еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Компания сообщила, что в начале февраля 2022 года соглашение по продаже российских активов находилось на финальной стадии, однако оно было сорвано из-за одностороннего выхода покупателя после начала военных действий.

Несмотря на это JKX продолжала искать возможности для продажи активов в России. Согласно заявлению, с марта 2022 года компания больше не имела контроля или влияния на российские активы, что было подтверждено исключением информации о них из финансовой отчетности, представленной в британский Государственный реестр компаний в 2022 году.

В своем сообщении компания опровергла многочисленные заявления, появившиеся в украинских СМИ. В частности, речь идет об утверждении, что JKX Oil & Gas якобы провела анализ своего участия в российских компаниях ООО "Южгазенерджи" и ООО "Кейтеринг Юг" и решила оставить эти активы, поскольку их продажа под санкциями привела бы к финансовым потерям.

JKX четко заявила, что такая информация ложна. Компания не получала никаких платежей или дивидендов от российских активов и не производила выплат в пользу российских компаний, начиная с 2022 года. Все соответствующие финансовые данные компании были представлены в соответствии с британским законодательством, и с этого момента JKX не имела никаких финансовых связей с активами в России.

Кроме этого, в компании отметили, что 5 марта 2024 года суд в России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о национализации двух российских активов JKX — ООО "Южгазенергия" и ООО "Юг Кейтеринг Сервис". В судебном решении JKX была признана частью экстремистской организации, занимавшейся финансированием ВСУ и осуществлявшей антироссийскую деятельность.

JKX также подчеркнула, что к моменту потери контроля над российскими активами ее деятельность на территории России не противоречила законодательству Великобритании и Украины. К тому времени ни одно из этих государств не налагало санкций на подобные правоотношения, и большинство украинских предприятий продолжали вести хозяйственную деятельность с российскими контрагентами до весны 2022 года. Закон, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с российскими предприятиями, был принят в Украине только после начала полномасштабного вторжения.

Особое внимание в заявлении компании уделили вопросу структуры собственности. JKX сообщила, что компания Eclairs Group Limited (EGL), ранее владевшая 32,66% акций JKX, была исключена из реестра 1 ноября 2022 года. С этого момента ее бенефициарные владельцы, украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов больше не имеют никакого отношения к компании. Ответная доля перешла в собственность правительства Британских Виргинских островов.

JKX Oil & Gas призвала украинские СМИ не распространять непроверенную информацию и в дальнейшем пользоваться только официальными источниками. Компания отметила важность сотрудничества с опытными аналитиками и переводчиками во избежание искажения фактов.

JKX также сообщила, что направила официальные требования к медиа, которые распространили ложную информацию с требованием ее удаления.